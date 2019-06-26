«Рособоронэкспорт» поставил вооружение в 43 страны в 2018 году

В 2018 году Россия поставила образцы вооружения и военную технику 43 странам мира, сообщил генеральный директор «Рособоронэкспорта» (входит в госкорпорацию «Ростех») Александр Михеев на международном форуме «Армия-2019», который проходит в Подмосковье.

«Более чем в 100 странах мира эксплуатируется военная техника советского и российского производства, продолжается послепродажное и сервисное обслуживание, закупается новая техника»,— сказал господин Михеев. Он отметил, что, «если бы не санкции, география нашего экспорта была бы гораздо шире».

Как сообщал в интервью “Ъ” директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев, экспорт российского вооружения уже на протяжении трех лет удается удерживать на уровне $15 млрд. По состоянию на конец 2018 года портфель заказов составлял около $55 млрд.

Подробности — в интервью “Ъ” с директором ФСВТС.