На Ставрополье экс-начальника отдела МВД осудили за освобождение знакомого из-под ареста

Бывшего начальника отдела МВД России по Новоалександровскому городскому округу Анатолия Маслова признали виновным в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ), об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

Как установило следствие, в марте 2018 года Макаров незаконно приказал подчиненному освободить из изолятора его знакомого, который накануне был помещен под административный арест за оставление места ДТП (ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ). Суд назначил экс-полицейскому 1,5 года лишения свободы условно с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на два года.

Кристина Федичкина