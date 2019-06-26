Челябинск вошел в тройку самых агрессивных городов России

Челябинск занял третье место в списке самых агрессивных городов России по итогам социологического исследования, проведенного агентством Zoom Market. Участники опроса отвечали на вопросы, считают ли они себя агрессивными людьми, как часто проявляют агрессию и сталкиваются с ее проявлениями со стороны других людей.

Самым агрессивным городом, согласно рейтингу, стал Ростов-на-Дону, второе место заняла Москва. В первую пятерку вошли также Казань и Элиста. В общей сложности опрос проводился в 25 городах, внизу списка оказались Санкт-Петербург, Сочи и Симферополь.