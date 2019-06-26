Сотрудницу патологоанатомического бюро из Ижевска обвиняют в присвоении 1,17 млн рублей

66-летнюю сотрудницу патологоанатомического бюро из Ижевска обвиняют в присвоении 1,17 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Установлено, что в период с 2014 по 2017 год обвиняемая, используя свое служебное положение, получала от представителей ритуальных агентств деньги за медико-социальные-услуги, оказанные бюро. В последующем она умышленно представляла недостоверные сведения об объеме средств, полученных от ритуальных агентств, в бухгалтерию минздрава республики. Тем самым она не передала в бухгалтерию часть денег, оставив их себе.

В отношении обвиняемой возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата. Материалы дела направлены в суд с обвинительным заключением.