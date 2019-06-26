В Краснодаре по факту массового отравления возбуждено уголовное дело

Следственное управление СКР по Краснодарскому краю в связи с массовым заболеванием жителей поселка Краснодарского возбудило уголовное дело по ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), сообщили в ведомстве.

В следственном управлении сообщили, что в период с 24 по 25 июня 2019 года в больницу с подозрением на отравление обратились 24 жителя поселка Краснодарского, из которых 13 детей в возрасте от 1 года 10 месяцев до 14 лет, которые были госпитализированы. Десять несовершеннолетних в настоящее время находятся в медицинском учреждении, где им оказывается помощь. Состояние пострадавших оценивается как стабильно удовлетворительное. Как ранее сообщалось, в части домов поселка отключен водопровод, состояние питьевой воды исследуется специалистами Роспотребнадзора.

Анна Перова, Краснодар