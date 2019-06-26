СМЗ выплатит дивиденды впервые за 18 лет

Акционеры ОАО «Соликамский магниевый завод» на годовом собрании 21 июня приняли решение о выплате дивидендов, говорится в материалах общества, опубликованных сегодня. На выплату дивидендов решено направить 59,7 млн руб. (из расчета 150 руб. на одну обыкновенную акцию). Оставшуюся чистую прибыль решили не распределять.

Напомним, что в 2018 году СМЗ получил чистую прибыль в размере 238,2 млн руб. (против 299 млн руб. чистого убытка годом ранее). Выручка общества выросла с 6 млрд руб. до 7,7 млрд руб.

Отметим, что СМЗ выплачивает дивиденды впервые с 2011 года (тогда на эти цели было направлено 19 млн руб., по 50 руб. на 1 акцию). На балансе СМЗ находится 1,3 млрд руб. нераспределенной прибыли.

Акционеры СМЗ решили выплатить дивиденды на фоне недовольства миноритариев. Сам завод контролируется бывшим гендиректором «Сильвинита» Петром Кондрашевым и его партнерами. Как сообщал "Ъ-Прикамье" ранее, против политики мажоритария выступает акционер Игорь Пестриков (24,9% акций СМЗ) — его представители в совете директоров регулярно голосуют против или воздерживаются по многим вопросам повестки дня. На прошедшем годовом собрании акционеров пакет голосов в 27% также голосовал против по большинству пунктов повестки, включая вопрос о распределении дивидендов.

На годовом собрании был также избран новый совет директоров СМЗ — его состав практически не изменился. Вместо бывшего начальника ИНФС по Свердловскому району Перми Татьяны Афлатоновой новым членом стал Дмитрий Каргопольцев, предположительно директор и владелец пермского ООО «Информ-Налогконсалтинг».

СМЗ выпускает магниевую и редкометалльную продукцию (ниобиевую, танталовую, титановую и редкоземельную). На экспорт поставляются магниевые сплавы, магний первичный, пентаоксиды и пентахлориды ниобия и тантала, карбонаты РЗМ, титан губчатый, хлорид калия.

Согласно списку аффилированных лиц на 30 июня 2018 года, держателем 25% акций завода является член совета директоров Тимур Старостин, еще 24,9% принадлежит Игорю Пестрикову, 24% — Петру Кондрашеву.