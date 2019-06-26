На Ставрополье передано в суд дело о хищении 13 комбайнов

Ипатовский районный суд рассмотрит уголовное дело, возбужденное в отношении двух граждан по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

По данным следствия, управляющий сельскохозяйственного предприятия согласовал недостоверный отчет об оценке имущества компании, представил его на собрании кредиторов и провел торги. Как выяснила полиция, управляющий действовал в составе преступной группы. В результате действий злоумышленников 13 комбайнов, числящихся на балансе сельхозпредприятия, были похищены и переданы фирмам, подконтрольным организатору группы. Ущерб превысил 30 млн руб.

Организатору группы заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Второй участник группы был экстрадирован в Российскую Федерацию. Суд уже приговорил его к двум годам тюрьмы и штрафу 100 тыс. руб.

Кристина Федичкина