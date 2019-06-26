В Нижнем Новгороде количество зарегистрированных преступлений выросло на 18%

На территории Нижегородской области за январь-май было зарегистрировано 17,6 тыс. преступлений (+11%). В Нижнем Новгороде количество преступлений за это время выросло на 18%, сообщает городская прокуратура.

Наибольший рост отмечается в Нижегородском (+34,4%), Сормовском (+21,1%) и Ленинском (+19,8%) районах. В городе увеличилось количество тяжких и особо тяжких преступлений (+19,2%), преступлений против чужой собственности (+10%). Количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, снизилось на 8%.

По области заметнее всего выросло количество преступлений экономической (+59,2%) и коррупционной направленности (+88,4%). «Доля зарегистрированных преступлений, совершенных в общественных местах, составила 34,3% от числа зарегистрированных, а на улицах, парках и скверах – 20,5 %»,– сообщает региональная прокуратура.

Анастасия Еремина