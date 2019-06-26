Второй участник нападения на школу №127 не смог отменить приговор

Пермский краевой суд оставил без изменения приговор второму частнику нападения на школу №127 Перми. «Приговор предыдущего суда оставлен в силе. Это семь лет колонии и меры медицинского характера», — заявил 59.ru представитель прокуратуры. Подросток был осужден в конце апреля Мотовилихинским судом Перми. Судья Наталья Симонова признала его виновным в покушении на убийство двух и более лиц, в том числе и малолетних, из хулиганских побуждений в группе лиц по предварительному сговору.

В декабре 2018 года был вынесен приговор первому обвиняемому по этому уголовному делу. Суд назначил ему наказания в виде лишения свободы сроком на 9 лет 8 месяцев.

Нападение на школу №127 было совершено 15 января 2018 года. Два подростка — ученик учреждения Александр Б. и бывший учащийся школы Лев Б.— пронесли в школу ножи, беспрепятственно миновав пост охраны. Поднявшись на третий этаж, подростки зашли в аудиторию, где в это время проходил урок труда у четвертого класса, который вела преподаватель Наталья Шагулина. Визитеры, перекрыв выход, напали на детей, нанося им ножевые удары в область груди и шеи. Позже нападавшие нанесли удары ножами друг другу. В итоге пострадали 15 человек, 12 из которых были госпитализированы.