Наталья Комарова и Александр Моор укладывали асфальт в Подмосковье

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Наталья Комарова и глава Тюменской области Александр Моор укладывали асфальт в Солнечногорске (Подмосковье), пишет Ura.ru. Это произошло в рамках семинара перед заседанием Госсовета по вопросу развития сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечении безопасности дорожного движения. Кроме глав двух северных регионов в дорожных работах участвовали и другие руководители субъектов РФ.

«Все участники семинара поделились на четыре команды. В команде «синих» оказались Александр Моор, Наталья Комарова, а также первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Все губернаторы вместе уложили 200 м асфальта»,— сообщает информагенство. Уточняется, что госпожа Комарова лично управляла асфальтоукладчиком и отсыпала обочину, а господин Моор «активно работал лопатой». За работой властей следили инструкторы, которые давали губернаторам советы и указывали на ошибки. Таким образом руководство регионов должно лично разобраться в особенностях строительства дорог, сообщили организаторы.

Сегодня, 26 июня, главы российских регионов примут участие в заседании Государственного совета. Его проведет президент Владимир Путин. В ходе встречи власти рассмотрят предложения рабочей группы по повышению эффективности дорожного строительства, качества ремонта и содержания дорог, а также улучшения организации дорожного движения.