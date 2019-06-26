Участок КАД между Парашютной и Культуры закроют на два месяца

На участке петербургской кольцевой автодороги между съездами на Парашютную улицу и проспект Культуры на два месяца перекроют внешнее кольцо КАД.

Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», перекрытие будет действовать в период с 1 июля по 1 сентября и связано с началом производства работ по устройству третей полосы на реконструируемом участке магистрали.

На время закрытия участка будет организован перепуск движения на внешнее кольцо.

Добавим, что в настоящее время и по 1 июля подобные работы на данном участке КАД выполняются на внутреннем кольце.

Подробнее о ремонте кольцевой автодороги в Петербурге — в материале “Ъ-СПб” «КАД расширится ВАД».