В Москве из-за стройки ограничено движение транспорта в шести округах

В шести округа Москвы изменится схема движения транспорта из-за проведения строительных работ, говорится в сообщении на сайте мэра столицы.
Ограничения в ЦАО:
- Малый Татарский переулок в районе домов 6 и 8 — до 25 июля;
- Малый Татарский переулок в районе дома 36 по Большой Татарской улице — 25–30 июля;
- Пересечение Малого Татарского переулка и Большой Татарской улицы — 25 – 30 июля;
- Большая Грузинская улица в районе дома 17, строения 1 — до 30 июня;
- Большая Грузинская улица в районе дома 19 — 1–30 июля.
Ограничения в САО:
- улица Асеева — до 15 августа;
- Шебашевский проезд — до 15 августа;
- улица Усиевича — до 15 августа;
- пересечение улиц Черняховского и Красноармейской — до 15 августа.
Ограничения в СВАО:
- Новомосковская улица от дома 1 до дома 1а, строения 1 — до 3 июля;
- пересечение Калибровской улицы и Мурманского проезда — 4–11 июля;
- дублер Ярославского шоссе — до 25 августа.
Ограничения в ЮВАО:
- проезд завода «Серп и молот» — до 30 июля.
Ограничения в ЮАО:
- проспект Андропова — в июле и августе.
Ограничения в ЗАО:
- дублер проспекта Вернадского в районе пересечения с улицей Крупской — до 25 августа;
- участок проспекта Вернадского в районе пересечения с улицей Крупской — до 25 августа.