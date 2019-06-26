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В Москве из-за стройки ограничено движение транспорта в шести округах

В шести округа Москвы изменится схема движения транспорта из-за проведения строительных работ, говорится в сообщении на сайте мэра столицы.

Ограничения в ЦАО:

  • Малый Татарский переулок в районе домов 6 и 8 — до 25 июля;
  • Малый Татарский переулок в районе дома 36 по Большой Татарской улице — 25–30 июля;
  • Пересечение Малого Татарского переулка и Большой Татарской улицы — 25 – 30 июля;
  • Большая Грузинская улица в районе дома 17, строения 1 — до 30 июня;
  • Большая Грузинская улица в районе дома 19 — 1–30 июля.

Ограничения в САО:

  • улица Асеева — до 15 августа;
  • Шебашевский проезд — до 15 августа;
  • улица Усиевича — до 15 августа;
  • пересечение улиц Черняховского и Красноармейской — до 15 августа.

Ограничения в СВАО:

  • Новомосковская улица от дома 1 до дома 1а, строения 1 — до 3 июля;
  • пересечение Калибровской улицы и Мурманского проезда — 4–11 июля;
  • дублер Ярославского шоссе — до 25 августа.

Ограничения в ЮВАО:

  • проезд завода «Серп и молот» — до 30 июля.

Ограничения в ЮАО:

  • проспект Андропова — в июле и августе.

Ограничения в ЗАО:

  • дублер проспекта Вернадского в районе пересечения с улицей Крупской — до 25 августа;
  • участок проспекта Вернадского в районе пересечения с улицей Крупской — до 25 августа.
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