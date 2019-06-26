Житель Чусового приговорен к девяти годам колонии за хранение и попытку сбыта гашиша

Орджоникидзевский суд Перми вынес приговор жителю Чусового, обвинявшемуся в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере и незаконном хранении наркотических средств в значительном размере.

В декабре 2018 года сотрудники полиции задержали молодого человека, имеющего при себе наркотическое средство гашиш массой 987,19 грамма. В телефоне задержанного была обнаружена интернет-переписка, касающаяся вопросов сбыта гашиша наркопотребителям. Дома у него в ходе обыска изъяты электронные весы и упаковочный материал, с помощью которых он делил наркотическое средство на части и расфасовывал его, а также наркотическое средство мефедрон массой 1,593 грамма, которое он незаконно хранил для собственного употребления.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, суд, с учетом позиции государственного обвинения, приговорил обвиняемого к девяти годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 300 тыс. руб.