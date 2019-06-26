На достройку домов обманутых дольщиков в Омске нужно 1,9 млрд рублей

В Омской области на завершение строительства проблемных домов необходимо около 4,8 млрд руб. По данным правительства региона, на достройку домов необходимы дополнительные 1,9 млрд руб.

Всего в «дорожную карту» региона включены 28 объектов с неисполненными обязательствами перед дольщиками, в реестре пострадавших участников долевого строительства числятся 748 человек. «Только девять домов можно достроить без привлечения бюджетных средств силами инвесторов-застройщиков с помощью существующих региональных мер поддержки»,— сообщает пресс-служба облправительства.

В прошлом году введены в эксплуатацию четыре проблемных многоквартирных дома в регионе, квартирами обеспечены 605 семей. Губернатор Омской области Александр Бурков поручил правоохранительным органам проверить факты попыток застройщиков, которые понесли наказание за мошенничество в особо крупном размере, вновь вернуться на рынок долевого строительства

Оксана Павлова