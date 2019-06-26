Проблемный ЖК «Солнечный» в Геленджике введут в эксплуатацию до конца 2019 года

Фото: gelendzhik.cian.ru

Во вторник, 25 июня, в Геленджике состоялось заседание межведомственной комиссии по вопросам достройки нескольких крупных проблемных долгостроев. Речь шла о ЖК «Солнечный» в микрорайоне Северный Геленджика, а также об объектах «Кубаньжилстроя» в Новороссийске и ЖСК «Русь» в Сочи.

Как сообщил в соцсетях первый заместитель главы администрации Краснодарского края Андрей Алексеенко, по ЖК «Солнечный» в начале июня администрация города подписала график завершения работ с инвестором – ООО «Кубаньресурс». В настоящее время работа на объекте идет с опережением графика. До конца года жилой комплекс должен быть введен в эксплуатацию.

К завершению строительства ЖК «Одиссей» компании «Кубаньжилстрой» в Новороссийске приступила АНО «Центр помощи участникам долевого строительства города». «До 28 июня по этому дому необходимо утвердить график работ, а до середины июля решить вопросы по техусловиям на подключение к коммунальным сетям», - сообщил господин Алексеенко.

Кроме того, было принято решение о завершении строительства дома № 4 в ЖК «Суворовский». На днях администрация города должна выдать по нему разрешение на строительство, а с 1 июля там должны возобновятся строительно-монтажные работы. Инвестиционная комиссия ГК «ПИК» рассматривает вопрос завершения строительства ЖК «Посейдон-1» и ЖК «Посейдон-2». По ЖК «Суджук-Кале» администрация Новороссийска совместно с администрацией края отработает вопрос по передаче мощностей с ПАО «Кубаньэнерго».

«Ситуация с «проблемными» объектами ООО “Кубаньжилстрой” находится на самом пристальном контроле и администрации края, и правоохранительных органов. Убежден, что когда поиск решений происходит, в том числе и на таком высоком уровне, шансы благополучного развития ситуации по таким сложнейшим вопросам, как завершение строительства домов дольщиков, – увеличиваются многократно», - подчеркнул глава Новороссийска Игорь Дяченко.

Также принято принципиальное решение о достройке сочинского ЖСК «Русь». Департаменту стройнадзора поручено в ближайшие дни согласовать правовую позицию по данному объекту с прокуратурой.

Дмитрий Михеенко