Дожди с грозами будут идти в Самарской области до конца рабочей недели

Кратковременные дожди с грозами продолжат идти местами в Самарской области по пятницу включительно. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

В этот период в регионе ожидается переменная облачность. В Самарской области в эти дни будет дуть северо-западный ветер со скоростью 6-11 м/с. Температура воздуха в регионе составит 19...24 °C. Ночью столбик термометра в Самарской области в это время опустится до 8...13 °C.

По данным синоптиков, в течение всей недели в Самарскую область с северных широт поступает прохладная воздушная масса. При этом среднесуточная температура в регионе будет близка к климатической норме или окажется ниже нее.

Георгий Портнов