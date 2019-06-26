Тарифы на коммунальные услуги вырастут в Ижевске на 6% с начала июля

С 1 июля в Удмуртии и других регионах России произойдет плановое повышение тарифов за коммунальные услуги. В среднем оно составит 2%. В то же время тарифы в Ижевске вырастут на 6% в связи с концессионным соглашением по теплосетям с ООО «УКС» и городской администрацией. Об этом сообщил министр строительства Удмуртии Дмитрий Сурнин.

«Там есть программа, соответственно, 350-500 млн руб. ежегодно вкладывается за счет инвестора, поэтому такое увеличение, в первую очередь, из-за концессионного соглашения и тех инвестиций, которые будут вкладываться в муниципальные сети города. Мы видим, что за прошлый год у нас в Ижевске уменьшилось количество обращений на 30% – это очень хороший показатель»,— отметил господин Сурнин.

Так, тарифы на электроэнергию в среднем по Удмуртии вырастут на 2% — на 5 коп. за 1 кВт/ч для сельского населения и на 7 коп за кВт/ч для городского. Тарифы на природный газ увеличатся на 1,5%, для домов с газовыми плитами — на 8 коп. за 1 куб. м. Тарифы на теплоэнергию вырастут на 4,4%, в Ижевске — на 5,%%, на 100,7 руб. за Гкал. Тарифы за горячее и холодное водоснабжение и водоотведение увеличатся на 10,5% и 3% соответственно, в Ижевске — на 12,16 руб. за 1 куб. м и на 58 коп. за 1 куб. м.