Рейс «Аэрофлота» вылетел из Кольцово с задержкой из-за повреждения шасси

Во вторник, 25 июня, самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполняющий рейс SU-1415 Екатеринбург—Москва, вылетел в пункт назначения с задержкой из-за повреждения колеса.

В аэропорту Кольцово рассказали, что на послеполетном осмотре воздушного судна было обнаружено повреждение шасси. «Проверка взлетно-посадочной полосы и перрона не выявила причин повреждения. Колесо было заменено, самолет вылетел по маршруту»,— сообщили в пресс-службе.

Согласно данным онлайн-табло Кольцово, самолет должен был вылететь 25 июня в 21:00 по мск. Самолет вылетел в Москву в 0:26.

Арина Магеррамова