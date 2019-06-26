Арбитражный суд принял в производство иск о банкротстве «Уралкуза»

В арбитражный суд Челябинской области поступило заявление от ООО «Производственное объединение – Политон» о банкротстве завода «Уральская кузница» (ПАО «Уралкуз»). Сумма заявленных исковых требований – 500 тыс. руб. Как следует из информации в картотеке суда, дата рассмотрения дела не назначена.

«Уральская кузница» – крупнейший в России производитель штампованной продукции из специальных сталей и сплавов. В 2018 году занимал более 20 % российского рынка штамповок. ПАО «Уралкуз» входит в металлургический дивизион группы «Мечел», находящийся под управлением ООО «УК Мечел-Сталь».