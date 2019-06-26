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В пригороде Краснодара из-за вспышки кишечной инфекции отключено водоснабжение

В поселке Краснодарском Прикубанского округа краевого центра отключено централизованное водоснабжение в микрорайоне, где более двадцати жителей обратились за медицинской помощью в связи с острой кишечной инфекцией, сообщила администрация Краснодара. Вода жителям микрорайона завозится автотранспортом

Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю проводит комплекс противоэпидемических мероприятий, проведен отбор проб питьевой воды для лабораторного исследования, сообщили в ведомстве, проверка займет три дня. Поставщиком услуги водоснабжения в поселке Краснодарском является ИП Карапетян, уточнили в мэрии Краснодара.

Анна Перова, Краснодар


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