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Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

В Тюменской области ожидаются сильный дождь, грозы и град

Сильный дождь, грозы, град и усиление ветра до 18-23 м/с ожидаются в Тюменской области 26 июня. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. Спасатели порекомендовали жителям быть бдительными и соблюдать меры безопасности.

«В период непогоды необходимо ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте, не парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций. Во время грозы не пользуйтесь электроприборами, соблюдайте правила дорожного движения»,— предупредили в МЧС.

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