РБК: Райффайзенбанк и Альфа-банк хотят купить новые офисы для IT-подразделений

Райффайзенбанк и Альфа-банк ведут переговоры об увеличении офисных площадей для размещения своих IT-подразделений. Как рассказали источники РБК в брокерских компаниях, банки хотят приобрести офисы в бизнес-центрах в западной части Нагатинской поймы на проспекте Андропова — на бывшей территории завода имени Лихачева.

Издание отмечает, что оба банка уже владеют бизнес-центрами компании «Лидер-Инвест» в этом районе. По словам источника РБК, Райффайзенбанк ведет переговоры с «Лидер-Инвестом» о строительстве бизнес-центра по схеме built-to-suit: «Лидер-Инвест» построит новое здание, банк будет поэтапно финансировать строительство и станет собственником.

Собеседники издания сообщили, что переговоры о строительстве ведет и Альфа-банк. Один из них уточнил, что банки ведут переговоры совместно. Два других настаивают на том, что запросы не связаны. По их словам, в качестве альтернативы строительству Альфа-банк рассматривает покупку готового бизнес-центра «Немецкий центр» в Нагатино.

В Райффайзенбанке, Альфа-банке и «Лидер-Инвесте» отказались от комментариев.