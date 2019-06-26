«Орден по стародавней традиции — это прелюдия к отставке»

Геннадию Зюганову 26 июня исполняется 75 лет. По этому случаю лидер КПРФ будет представлен к высокой государственной награде, сообщают источники РБК. Предположительно, это будет орден «За заслуги перед отечеством» IV степени. Политический обозреватель «Ъ FM» Дмитрий Дризе считает, что с точки зрения российской власти Зюганов заслужил поощрение.

Несмотря на вроде бы оппозиционный статус его партии, Геннадий Андреевич занимает достойное место во властной элите России. Президент Владимир Путин на одной из «Прямых линий» открыто хвалил Зюганова — с ним комфортно работать. Хотя он порой критикует, и даже жестко. Президент знает, о чем говорит, и у него есть немало оснований представить Геннадия Андреевича к большой государственной награде. Он, может быть, даже по-своему лично обязан главному российскому коммунисту. Есть такая версия. Тогда, в далеких 00-х, одной из главных задач главы государства было ослабление влияния компартии. Тогда было такое выражение: «красный пояс». Целые регионы были окрашены в цвет советского флага. И эта задача была полностью решена.

Сейчас некогда мощная и вселявшая ужас Коммунистическая партия Российской Федерации превратилась в управляемую, респектабельную, и главное — чрезвычайно полезную власти структуру. Чем полезную? На ее фоне главная политическая сила страны набирает баллы поддержки. Вот, например, любовь к Иосифу Сталину. Благодаря этому Компартия прямым курсом отправилась в радикальную и даже маргинальную нишу. А Владимир Путин и «Единая Россия» остаются в центре, призывая голосовать за себя, если не хотите возвращения «отца народов». Хотя они тоже его уважают, но не так пламенно, как Геннадий Андреевич.

При всей мощи его выступлений, он никогда не заходит за флажки. Не переступает черту. Хотя бывает, вызывает раздражение. Может быть, сейчас даже больше. Но самое интересное, что здесь практически нет вины Зюганова перед властью. Это форс-мажор — народ вдруг поддерживает кандидата-коммуниста, за которого никогда ни при каких условиях не должен был голосовать. Или тот же пенсионный возраст — нужно хоть как-то следовать программному лозунгу насчет всеобщей справедливости и защиты людей труда. То есть обстановка создается такая, что даже политкорректный Зюганов вынужден идти в некий разрез с генеральной линией.

Но, собственно, все это не имеет значения, потому что главный вопрос на повестке дня — сменщик Зюганова. Орден по стародавней традиции — это прелюдия к отставке. Не пора ли дать дорогу молодым, Геннадий Андреевич, отдать партию? Нет, видимо, не пора. По крайней мере, так, скорее всего, считают в Кремле. Перемены опасны. Во время последней «Прямой линии» президент хмурил брови при упоминании Павла Грудинина. Здесь дело даже не в том, что у нас сейчас капиталист может быть коммунистом, как и православным — это в порядке вещей. Грудинин беспартийный, но так или иначе яркая фигура более-менее оппозиционного толка. А такие в вертикали некстати. Мало ли, что выкинут. Зачем такие эксперименты?

Так что Зюганов получает орден и не уходит. Некому доверить — это самый актуальный на сегодня российский политический тезис.