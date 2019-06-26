Движение по Богатырскому проспекту откроют в августе

Движение по Богатырскому проспекту в Петербурге будет открыто по временной схеме в августе. Окончательный ввод объекта запланирован на четвертый квартал будущего года.

Об этом сообщается на странице врио губернатора Петербурга Александра Беглова в «ВКонтакте».

Работы по расширению проспекта, от Гаккелевской до Байконурской улицы, длятся уже несколько лет из-за смены подрядчиков. В настоящее время работы выполняет компания «А-Проект». В апреле Смольный продлил контракты по расширению Богатырского проспекта до июня 2020 года. Выросла и стоимость строительства, до 420 млн руб.