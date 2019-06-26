В Казани средний чек на мороженое составил 66 рублей

В Казани самый низкий средний чек на мороженое среди крупных городов России. Так, если жители Санкт-Петербурга в среднем за раз тратят на десерт 141 руб., то жители Казани в два раза меньше — 66 руб., говорится в исследовании РИА «Новости».

Самая высокая средняя цена покупаемого мороженого зафиксирована в Санкт-Петербурге — 79 руб., самая низкая в Нижнем Новгороде — 33 руб. Средняя цена на этот десерт в Москве составила 61,3 рубля, а средний чек — 112,7 руб. Самым популярным видом мороженого является пломбир в вафельном стаканчике — его предпочитают 35% покупателей.

Отмечается, что продажи мороженого по России в июне увеличились на 52% по сравнению с предыдущим месяцем.

“Ъ-Казань”