Суд назначил дату рассмотрения уголовного дела экс-омбудсмена Алексея Севастьянова

Центральный районный суд Челябинска назначил на 4 июля заседание по рассмотрению уголовного дела в отношении экс-омбудсмена Алексея Севастьянова. В этот же день завершается регистрация и прием подписей на выборы губернатора Челябинской области, в которых участвует господин Севастьянов. Его обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, Алексей Севастьянов в 2017 году предоставил в региональный минсельхоз поддельные документы о наличии у него стада коров. Благодаря этому обоснованию он рассчитывал получить грант как начинающий фермер. По обвинению в мошенничестве господин Севастьянов был задержан в Москве и этапирован в Челябинск. Он провел несколько суток в изоляторе временного содержания. Обвиняемый считает дело политическим.