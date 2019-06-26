Сын бывшего директора УНПЗ Владимир Егоров приговорен к условному сроку

Уфимский предприниматель, совладелец дилерской компании «Автолидер-центр» Владимир Егоров (сын бывшего гендиректора УНПЗ) решением Кировского райсуда Уфы сегодня признан виновным в покушении на крупное мошенничество. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно и штрафу 250 тыс. руб. с испытательным сроком два года.

Райсуд установил, что осенью 2018 года бизнесмен получил 3 млн руб. от представителя Кемеровского опытного ремонтно-механического завода (КОРМЗ) Айвара Танатова под предлогом, что через семью экс-главы Башкирии Рустэма Хамитова обеспечит заводу контракт «Башкиравтодора» на поставку техники, но на самом деле хотел присвоить эти средства. Так как преступный умысел не был доведен до конца, прозвучало в суде, приговор был смягчен. Суд также учел отсутствие судимости у Владимира Егорова, наличие степени кандидата технических наук и несовершеннолетнего ребенка на иждивении.

Предприниматель был освобожден в зале суда — следствие он провел под домашним арестом.

Владимир Егоров заявил, что будет обжаловать приговор, так как считает себя невиновным.

Дарья Кучеренко