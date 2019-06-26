В Курганской области владельца котельной будут судить за незаконное предпринимательство

Прокуратура Курганской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 64-летнего учредителя и директора ООО «ТеплоРесурс». Как сообщают в надзорном ведомстве, бизнесмена обвиняют в незаконном предпринимательстве, сопряженном с извлечением дохода в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ), максимальное наказание – лишение свободы на срок до пяти лет.

По версии следствия, обвиняемый, являясь единственным собственником компании, оказывающей услуги по подаче тепловой энергии в Юргамышском районе, с сентября 2017 года по январь 2019-го «в целях систематического получения прибыли» без лицензии эксплуатировал опасный объект – газовую котельную в Юргамыше. Таким образом он получил незаконный доход в размере 19 млн руб.

Уголовное дело направлено в районный суд на рассмотрение.