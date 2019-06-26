Самую высокую зарплату в Краснодаре работодатели предлагают шеф-повару

В июне текущего года самая высокооплачиваемая вакансия в Краснодаре стала вакансия шеф-повара с зарплатным предложением 70-80 тыс. руб. Такие данные приводит агентство по поиску работы Superjb.ru.

На втором месте самых вакантных предложений по работе стоит должность главного бухгалтера. Ему работодатель предлагает 50-60 тыс. руб. в месяц. На третьем месте – руководитель отдела продаж (от 60 тыс. руб.), на четвертом – менеджер по закупкам (от 60 тыс. руб.), на пятом – старший диспетчер центра управления сетью (от 56 тыс. руб.).

В Москве в ТОП-3 самых высокооплачиваемых вакансий входят позиции директора по логистике (300 тыс. руб.), руководителя проекта по стратегиям и инвестициям (250 тыс. руб.) и заместитель руководителя автосалона (250 тыс. руб.). В Санкт-Петербурге требуются программист Java (220 тыс. руб.), директор по экономике и финансам с функцией главного бухгалтера (200-300 тыс. руб.), а также директор по развитию направления слаботочных систем (от 200 тыс. руб.).

В списке из 18 крупнейших городов России Краснодар, наряду с Пермью, занимает самые низкие позиции по величине предлагаемой работодателями заработной платы.

Дмитрий Михеенко