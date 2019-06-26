На Урале суд оштрафовал автора гомофобного комментария в соцсетях

Сысертский районный суд (Свердловская область) признал Станислава Муромцева виновным в нарушении ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Его оштрафовали на 5 тыс. руб. за комментарий под сюжетом о конкурсе детских плакатов «Толерантный мир» в школе № 115 в группе «Новости Шеремета “Девять с половиной”», который он оставил в декабре 2018 года.

Конкурс плакатов вызвал широкий общественный резонанс. Ресурсный центр ЛГБТ в Екатеринбурге направил два обращения в Центр по противодействию экстремизму (Центр «Э») свердловского управления МВД РФ, связанные с конкурсом. Представитель центра ЛГБТ Алла Чикинда рассказывала, что обращение связано с агрессивными комментариями, опубликованными в СМИ и социальных сетях, касающиеся детских рисунков о толерантности. Однако проверка не была организована, так как полиция отказалась признавать представителей ЛГБТ «социальной группой» и защищать их по статье о борьбе с экстремизмом. В ресурсом центре подчеркнули, что штраф за гомофобный комментарий в Свердловской области вынесли впервые.

Ранее сотрудники екатеринбургской полиции изъяли 17 детских рисунков учеников школы №115, которые участвовали в конкурсе плакатов. Поводом для этого послужили сообщения в СМИ о том, что ряд рисунков пропагандируют нетрадиционные связи. В управлении образования города заявили, что в рисунках отражены общечеловеческие ценности, однако все равно провели разъяснительную работу с педагогическим составом, организовавшим выставку.

Подробнее о ситуации — в материале “Ъ-Урал” «В детских рисунках разглядели однополость»