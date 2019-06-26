Осужден бывший начальник управления культуры Магнитогорска

Ленинский районный суд Магнитогорска признал бывшего начальника городского управления культуры Александра Логинова виновным в получении взятки и превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 290 и ч. 1 ст. 286 УК РФ). Как сообщают в прокуратуре Челябинской области, экс-чиновника приговорили к четырем годам лишения свободы условно с четырехлетним испытательным сроком и штрафом в размере 800 тыс. руб. Также его лишили права занимать руководящие должности в органах власти муниципалитетов и субъектов РФ в течение трех лет.

Суд установил, что обвиняемый, занимая пост начальника управления культуры администрации Магнитогорска, в 2014-2016 трижды брал взятки на общую сумму 50 тыс. руб. от заместителя директора охранного предприятия «Каскад-С» за содействие в заключении договора с Магнитогорским концертным объединением на охрану ледового городка. Два раза контракт был заключен без проведения закупочных процедур и один раз – с нарушением правил проведения конкурса.