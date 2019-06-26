Краевое правительство готово потратить 5,5 млн рублей на обеды и фуршеты

Краевое минзакупок объявило конкурс на оказание услуг по организации обслуживания визитов делегаций и официальных мероприятий, проводимых правительством Пермского края.

Как указано в техническом задании, исполнитель должен организовывать питание в формате «завтрак», «кофе-брейк», «обед», «фуршет» и «ужин» как в ресторанах, так и в ходе выездных мероприятий. В меню должны быть представлены блюда европейской и классической кухни, прохладительные и спиртные напитки. Исполнитель также организовывает работу официантов, поваров, гардеробщиков. Каждое мероприятие могут посещать ориентировочно до 1 тыс. человек.

Контракт будет действовать с момента подписания по 20 ноября 2021 года. Максимальная цена контракта определена в 5,5 млн руб. Итоги конкурса подведут 1 августа.

Как пояснили в минзакупок, это перечень мероприятий, которые проходят в Пермском крае ежегодно. С целью оптимизации расходов бюджета было принято решение выбрать поставщика по организации обслуживания сразу на три года. Среди мероприятий в рамках аналогичного контракта за прошедший год можно назвать приезд в Пермь бизнес-делегаций из Словакии, Швейцарии, ОАЭ, Италии и других стран.