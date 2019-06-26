Суд отправил в колонию трех бывших сотрудников УМВД Бердска

Горсуд Бердска в Новосибирской области сегодня вынес приговор трем бывшим полицейским городского УМВД. Об этом “Ъ-Сибирь” сообщила помощник прокурора города Вячеслав Филиппенко.

В особо крупном мошенничестве обвинялись экс-начальник следственного отдела Алексей Зорин и два бывших оперуполномоченных антинаркотического отдела Богдан Кравчук и Иван Мощенко. События, которые изложены в деле, произошли в начале этого года. Полицейские выкупили дешево у задержанного наркодилера новенький кроссовер Mitsubishi Outlander, заявив подозреваемому, что его машина все равно будет конфискована. За иномарку стоимостью 1,5 млн руб. они заплатили всего 400 тыс. руб. Затем они продали иномарку перекупщикам, «заработав» на сделке 550 тыс. руб. Полученную прибыль стражи порядка поделали.

В марте 2019 года подозреваемых задержали сотрудники ФСБ. В отношении полицейских, которых уволили из органов по отрицательным мотивам, возбудили уголовное дело. Бывшие правоохранители признали вину и просили рассмотреть дело в особом порядке — без исследования доказательств и допроса свидетелей. В итоге, Алексею Зорину и Ивану Мощенко назначили по два года лишения свободы. Богдану Кравчуку присудили год и десять месяцев. Все трое будут отбывать наказание в колонии общего режима.

Константин Воронов