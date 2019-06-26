Сбербанк потребовал с 15-летнего новосибирца почти 100 тысяч рублей

Сбербанк требует с 15-летнего жителя Новосибирска Романа Садыбекова оплатить долг по утерянной карте на сумму почти 100 тыс. руб. Как рассказал “Ъ-Сибирь” адвокат подростка Константин Зиновьев, в 2018 году ребенок потерял дебетовую банковскую карту «Молодежная», на которую родители перечисляли деньги на карманные расходы до 1 тыс. руб. Пропажу карты школьник обнаружил не сразу и обратился в банк спустя 12 дней. После этого ему перевыпустили карту, но о долге не уведомили.

В июне 2019 года подросток получил письмо от Сбербанка, что по овердрафту на его карте получена сумма в размере почти 98 тыс. руб., которую нужно погасить до 27 июля. «Из выписки по счету следовало, что после потери карты на нее начали падать большие суммы с QIWI-кошельков. За пять дней кто-то раскачал изначальный лимит овердрафта с нуля до 100 тыс. руб., после снял основную сумму и сумму овердрафта»,— рассказал Константин Зиновьев.

Сейчас адвокат подростка отправил письменную претензию в Сбербанк о том, что выдача кредитов по карте несовершеннолетнему является недействительной, а банк злоупотребил правами. Также он попросил исключить из права пользования овердрафт и не предъявлять никаких претензий. «По данному виду карт не предусмотрено открытие овердрафта как дополнительной услуги, в рамках тарифного плана. Банк не вправе разглашать подробности операций, совершенных клиентами»,— сообщил Сбербанк, отметив, что по карте «будет проведен детальный анализ всех операций».

Юлия Сасевич