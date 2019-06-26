Третий мост через Каму может быть соединен с улицей Крисанова

Третий мост через Каму в Перми может быть построен в створе улицы Крисанова. Об этом на пресс-конференции сообщил губернатор Пермского края Максим Решетников. «Один из приоритетных дорожных проектов — соединение улиц Крисанова и Карпинского с формированием коридора под новый автодорожный мост. Это один из трех вариантов, которые обсуждались, но на сегодня он самый живой»,— поделился глава региона.

Ранее администрация Перми подвела итоги конкурса на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству автомобильной дороги по улице Крисанова от шоссе Космонавтов до улицы Пушкина. Максимальная стоимость составляла 183 млн руб. Победителем торгов признано ОАО «Институт Гипростроймост» с ценовым предложением 164,6 млн руб.