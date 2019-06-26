Умер бывший глава ДУМ Башкирии Нурмухамет Нигматуллин

Сегодня ночью в возрасте 72 лет умер бывший председатель Духовного управления мусульман Башкирии Нурмухамет Нигматуллин, сообщает «Медиакорсеть». Он управлял духовным управлением на протяжении 27 лет. Муфтий оставил свою должность в этом году. Новым главой ДУМ был избран 29-летний Айнур Биргалин. Нурмухамет Нигматуллин оставался в управлении в должности советника.

По данным «Проуфу», прощание с муфтием пройдет завтра в уфимской мечети «Ихлас». Его похоронят на мусульманском кладбище.

Ирина Самойлова