Прокурору Новосибирской области нашли заместителя в Хакасии

Генпрокурор России Юрий Чайка своим приказом назначил первым заместителем прокурора Новосибирской области 45-летнего генерала Бориса Крылова. Ожидается, что сегодня господин Крылов приедет в Новосибирск, а завтра будет представлен коллективу прокуратуры.

До перевода в Новосибирск Борис Крылов занимал должность первого заместителя прокурора Хакасии. До этого он с 1997-го по 2016-й год проработал в органах прокуратуры Томской области. В списке ведомственных наград, к которым он был представлен, знаки «За безупречную службу в прокуратуре РФ» и «Почетный работник прокуратуры».

Илья Николаев