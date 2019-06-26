В пятницу, 28 июня на Магнитогорском металлургическом комбинате пройдет промо-акция «Свежая идея», приуроченная ко Дню изобретателя и рационализатора

Эта акция, направленная на дополнительное привлечение работников предприятия к рационализаторской деятельности, пройдет на ММК уже в четвертый раз. По традиции, с 10 часов утра на площади перед заводоуправлением работникам Группы ПАО «ММК» будет предоставлена возможность оперативно поделиться своими новаторскими идеями и получить подарок. Ежегодно у акции есть какой-либо символ в виде фрукта. Так, в предыдущие годы символами акции становились апельсин, ананас и гранат. В этом году им стала груша. Всем, кто подаст новаторское предложение, будет вручен килограмм груш. При подаче двух идей, их автор, помимо плодов, получит также блокнот с символикой акции и ручку. Авторы трех одновременно поданных идей дополнительно получат футболку. Помимо этого, в целях поощрения рационализаторской деятельности на сменно-встречных собраниях в цехах также будут вручены подарочные наборы наиболее активным рационализаторам и уполномоченным по рационализации и изобретательству.

Руководство ПАО «ММК» рассматривает сферу рационализаторства и изобретательства как основу развития персонала и конкурентных преимуществ предприятия. За первое полугодие 2019 года цеховыми экспертными комиссиями рассмотрено 2 586 идей, из которых 1 791 идея была одобрена к внедрению. Авторское вознаграждение превысило 9 млн рублей. В первом полугодии текущего года оплачено 1 206 рационализаторских предложений, экономический эффект по которым составил около 250 млн рублей.