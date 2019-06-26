Менеджеры ММК окончили спецкурс Стокгольмской школы экономики

На базе Корпоративного центра подготовки кадров «Персонал» завершился полугодовой спецкурс Стокгольмской школы экономики (СШЭ) «Развитие талантов. Новая смена». Эта корпоративная образовательная программа была специально разработана для обучения руководящих кадров ПАО «ММК».

Стокгольмская школа экономики - одно из престижнейших учебных учреждений, входящее в число ведущих бизнес-школ в мире. Магнитогорский металлургический комбинат уже не один год сотрудничает с этой школой, но обычно повышали квалификацию не более 2-3 управленцев комбината, и за все время до 2019 года лишь 27 работников получили дипломы СШЭ. В этом году обучение впервые прошли сразу 30 сотрудников компании. Была разработана специальная образовательная программа, которая учитывала потребности предприятия. Впервые обучение проходило непосредственно в месте базирования слушателей. Среди обучающихся - менеджеры комбината различных уровней - руководители цехов, старшие мастера, начальники смен. На занятиях они выполняли различные задания, разбирали нестандартные ситуации, требующие креативных решений.

Все обучение было разбито на шесть модулей четырехдневных занятий. Преподавателями на модулях программы выступили лучшие бизнес-тренеры из России, Швеции, Италии, Латвии.

Побывав в рамках курса в Санкт-Петербурге на предприятиях, производящих популярные модели автомобилей и брендовую бытовую технику, посетив роботизированные почтовые отделения и кондитерскую фабрику в Финляндии, работники ММК взглянули под другим углом на организацию своего труда и занятости подчинённых.

Кульминацией программы обучения стали подготовка дипломных проектов с предложениями по внедрению в компании тех или иных инноваций. Защита дипломов проходила в течение двух дней в КЦПК «Персонал». Для создания дипломных проектов слушатели объединились в команды по три человека. Оценивала работы учащихся комиссия из топ-менеджеров комбината и представителей Стокгольмской школы экономики во главе с генеральным директором ПАО «ММК» Павлом Шиляевым и ректором российского отделения СШЭ Андершом Паалзовым. Дипломные проекты студентов отличались злободневностью, актуальностью и учетом реальных нужд производства. Все участники набрали необходимое количество баллов и успешно защитили свои проекты. Дипломы выпускникам курса торжественно вручил Павел Шиляев, сам некогда выпускник Стокгольмской школы экономики. В своей напутственной речи Павел Владимирович отметил, что информация ценна, когда полученные знания можно применить на практике. «Я искренне надеюсь, что, выйдя отсюда, вы не забудете, что вам дали, а наоборот, начнёте применять на практике, использовать, делиться, приумножать. И тем самым развивать нашу компанию», - подчеркнул руководитель ММК.

Также Павел Шиляев пообещал, что на этом образовательный процесс не остановится: «Продолжим организовывать такие школы, потому что они важны для формирования производственной культуры предприятия. Именно от этого зависит качество следующего этапа развития управленческих навыков. Уверен, что и для многих из вас Стокгольмская школа не завершает повышение квалификации».

Основа кадрового потенциала Группы ММК – работники, обладающие широким спектром компетенций и высокой профессиональной квалификацией. С целью развития профессиональных компетенций сотрудников и кадрового резерва в Группе ММК осуществляется непрерывная подготовка персонала по различным учебным программам. В 2018 году в ПАО «ММК» прошли обучение 12 756 работников, затраты на эти цели превысили 100 млн рублей. В рамках развития управленческого потенциала предприятия Группы активно сотрудничают с ведущими экономическими и управленческими школами бизнес-образования России по программам МВА. Именно на развитие кадрового потенциала ориентирована реализуемая в рамках Стратегии развития компании на период до 2025 года стратегическая инициатива «Вовлечение потенциала работников в повышение операционной эффективности ПАО «ММК».

Управление информации и общественных связей ПАО «ММК»