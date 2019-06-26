Угольная компания «Сибкоул» в Кузбассе признана банкротом

Арбитражный суд Кемеровской области признал банкротом прокопьевскую компанию «Сибкоул» и открыл конкурсное производство до 11 декабря 2019 года, говорится в материалах суда.

Суд ввел процедуру наблюдения в ООО «Управляющая компания «Сибкоул» в ноябре 2018 года. На 31 мая основной долг компании составлял 316,2 млн руб. при балансовой стоимости имущества 111,5 млн руб. По словам временного управляющего Виктора Скорикова, «Сибкоул» необходимо признать банкротом, поскольку «восстановить хозяйственную деятельность в настоящее время невозможно». Учредители компании предложили отложить судебное заседание, так как 20 мая они договорились с ООО «СибТЭК» о продаже бизнеса, решив погасить требования кредиторов деньгами, полученными от сделки, однако суд отказался.

УК «Сибкоул» принадлежит предпринимателям Валерию Хомскому (40%), Наталье Мальцевой, Евгению Баженову и Александру Рябыкину (по 20% у каждого). В 2011-2013 годах предприятие отработало запасы угля на участке Верхне-Саландинский в Прокопьевском районе. В июне 2013 года приобрело лицензию на участок «Котинский» в этом же районе. Компания планировала в 2018 году выйти на уровень угледобычи в 535 тыс. т угля, но реальная добыча составила всего 60 тыс. т.

Нина Обелюнас