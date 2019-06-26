«Если вы можете делать что-то другое –

не идите в книжки»

Сотрудники детских издательств – об особенностях бизнеса

Издательский бизнес настолько же сложен, насколько интересен. Стойкое ощущение кризиса в отрасли удивительным образом коррелирует с медленным, но верным ростом интереса к книгам, к качественной печати и хорошим иллюстрациям, к традициям семейного чтения. Недаром книжная ярмарка Платоновского фестиваля искусств ежегодно собирает на Советской площади Воронежа десятки издательств, а в декабре уже второй раз подряд пройдет крупное событие, посвященное детской книге, – фестиваль детской и юношеской литературы «Читай-Болтай» имени С. Я. Маршака. В этом году его темой станет процесс создания книги – от рождения идеи произведения до продажи готового томика. «Стиль» побеседовал с представителями детских издательств и узнал чуть больше об особенностях их работы.

Об отборе авторов

Исполнительный директор издательства «КомпасГид» Наталья Эйхвальд:

— У любого издательства есть издательская политика. Мы, например, отчитываем тексты, поданные на литературные конкурсы и премии детской и подростковой прозы, такие как «Книгуру», премию В. Крапивина и многие другие, поэтому если ваш текст попал в шорт-лист или в лонг-лист основных литературных премий, мы совершенно точно эту рукопись прочтём, и если она нам понравится, мы найдём вас сами.



Мы отчитываем всё, что приходит нам на общую почту. Единственное, этот процесс гораздо более медленный, премии мы отсматриваем быстрее, так как там уже существует первое экспертное мнение жюри и нам проще опираться на мнение коллег. В этом году у нас прошёл свой литературный конкурс, организованный совместно с интернет-магазином «Лабиринт». Там мы отчитали все рукописи, это была огромная работа всей редакции, нам поступило 712 текстов. Соответственно, вот вам еще один способ стать заметным для «КомпасГида». Несмотря на то, что победитель по регламенту у нас один, а под победой имеется ввиду издание книги, мы уже взяли несколько текстов с этого конкурса, подписали контракты и эти книжки выйдут в следующем году.



По поводу издательской политики – она достаточно чётко определена. Наш автор — это современный писатель, откликающийся на темы, волнующие современных детей и подростков. Это и сегодняшняя школа, и трудности коммуникации, когда тебе 13, и общение со сверстниками и родителями. Плюс у нас есть жанры антиутопии и фэнтези, это не очень большие сегменты, но все же. Мы издаём young adult литературу – соответственно для читателей 16-23 лет, у нас есть немного non-fiction и повести для младшей и средней школы. Как показала жизнь, young adult литературу читают и взрослые в достаточно большом количестве. Это сегмент, который чуть шире, чем старшие подростки. — У любого издательства есть издательская политика. Мы, например, отчитываем тексты, поданные на литературные конкурсы и премии детской и подростковой прозы, такие как «Книгуру», премию В. Крапивина и многие другие, поэтому если ваш текст попал в шорт-лист или в лонг-лист основных литературных премий, мы совершенно точно эту рукопись прочтём, и если она нам понравится, мы найдём вас сами.Мы отчитываем всё, что приходит нам на общую почту. Единственное, этот процесс гораздо более медленный, премии мы отсматриваем быстрее, так как там уже существует первое экспертное мнение жюри и нам проще опираться на мнение коллег. В этом году у нас прошёл свой литературный конкурс, организованный совместно с интернет-магазином «Лабиринт». Там мы отчитали все рукописи, это была огромная работа всей редакции, нам поступило 712 текстов. Соответственно, вот вам еще один способ стать заметным для «КомпасГида». Несмотря на то, что победитель по регламенту у нас один, а под победой имеется ввиду издание книги, мы уже взяли несколько текстов с этого конкурса, подписали контракты и эти книжки выйдут в следующем году.По поводу издательской политики – она достаточно чётко определена. Наш автор — это современный писатель, откликающийся на темы, волнующие современных детей и подростков. Это и сегодняшняя школа, и трудности коммуникации, когда тебе 13, и общение со сверстниками и родителями. Плюс у нас есть жанры антиутопии и фэнтези, это не очень большие сегменты, но все же. Мы издаём young adult литературу – соответственно для читателей 16-23 лет, у нас есть немного non-fiction и повести для младшей и средней школы. Как показала жизнь, young adult литературу читают и взрослые в достаточно большом количестве. Это сегмент, который чуть шире, чем старшие подростки.

О работе с начинающими авторами

Главный редактор издательства «Пешком в историю» Александра Литвина:

—Обычно у начинающих авторов одна проблема: для того, чтобы тебя издали, нужно, чтобы ты уже был где-то опубликован. Издательство довольно сильно рискует, вкладываясь в любую книгу. Нам нужно понимать, что с человеком можно работать, что он будет относиться спокойно к редакторским правкам, потому что издательство имеет свой формат, под который нужно подстраиваться.



Начинающий автор должен искать издательства, близкие ему по духу, в которых выходили книги, схожие по тематике с тем, что он предлагает. Также в большинстве случаев характерный для нашего издательства детский научпоп иллюстрируется, поэтому здесь автор и художник играют по значимости одинаковые роли. Что нельзя объяснить текстом, объясняется иллюстрациями, и наоборот. При создании книги художник с автором должны быть на одной волне. —Обычно у начинающих авторов одна проблема: для того, чтобы тебя издали, нужно, чтобы ты уже был где-то опубликован. Издательство довольно сильно рискует, вкладываясь в любую книгу. Нам нужно понимать, что с человеком можно работать, что он будет относиться спокойно к редакторским правкам, потому что издательство имеет свой формат, под который нужно подстраиваться.Начинающий автор должен искать издательства, близкие ему по духу, в которых выходили книги, схожие по тематике с тем, что он предлагает. Также в большинстве случаев характерный для нашего издательства детский научпоп иллюстрируется, поэтому здесь автор и художник играют по значимости одинаковые роли. Что нельзя объяснить текстом, объясняется иллюстрациями, и наоборот. При создании книги художник с автором должны быть на одной волне.

О работе иллюстратора

Заведующая редакцией ГК «ЭНАС» Марина Тодорова:

— Пожалуй, самое важное для нас, чтобы художник понимал и любил тот текст, который иллюстрирует. Мы не будем давить на художника, если с его стороны есть хоть малейшее сомнение, что текст «не его», «не ложится».



Ну и второй важный момент – это эмоциональность и достоверность. То есть если написано, что на столе лежало красное яблоко, то и нарисовано должно быть красное яблоко. И герои должны быть не просто статичными персонажами, они должны быть живыми, заражать читателя своими эмоциями. Все это мы, конечно, обсуждаем с художником. — Пожалуй, самое важное для нас, чтобы художник понимал и любил тот текст, который иллюстрирует. Мы не будем давить на художника, если с его стороны есть хоть малейшее сомнение, что текст «не его», «не ложится».Ну и второй важный момент – это эмоциональность и достоверность. То есть если написано, что на столе лежало красное яблоко, то и нарисовано должно быть красное яблоко. И герои должны быть не просто статичными персонажами, они должны быть живыми, заражать читателя своими эмоциями. Все это мы, конечно, обсуждаем с художником.

О выборе переводчика

Маркетолог издательства «Белая ворона» Сергей Аносов:

— Переводчика выбирает главный редактор, исходя из того, что это за книга, что за автор, также исходя из предпочтений переводчика. Мне кажется, чтобы получился хороший материал, очень важно, чтобы книга «совпала» с переводчиком, чтобы ему это было действительно интересно. Мы всегда стараемся делать именно так, потому что если книга не особенно близка переводчику, получится нечто не очень хорошее. — Переводчика выбирает главный редактор, исходя из того, что это за книга, что за автор, также исходя из предпочтений переводчика. Мне кажется, чтобы получился хороший материал, очень важно, чтобы книга «совпала» с переводчиком, чтобы ему это было действительно интересно. Мы всегда стараемся делать именно так, потому что если книга не особенно близка переводчику, получится нечто не очень хорошее.

О печати

Event-менеджер издательства «Поляндрия» Светлана Лазарева:

— Мы печатаем книги в разных типографиях. У издательств почти никогда нет собственных печатных мощностей. Мы сотрудничаем не только с российскими типографиями – например, с Латвией. Также у нас очень много книг, на которых можно увидеть надпись «Отпечатано в Китае». Это явление, которое называется «co-production» – совместное производство. Это формат, когда издательство-правообладатель продает права с оговоркой, что оно же выступает оператором печати.



Это значит, для всех стран книги печатаются в одной типографии. Чаще всего это Китай. Но это ни в коем случае не означает плохое качество. Вся Европа работает с очень хорошими китайскими типографиями, в которых такие переплетные материалы и такая бумага, которых в России не найдешь. Так что для нас «Отпечатано в Китае» это, наоборот, очень хороший показатель. — Мы печатаем книги в разных типографиях. У издательств почти никогда нет собственных печатных мощностей. Мы сотрудничаем не только с российскими типографиями – например, с Латвией. Также у нас очень много книг, на которых можно увидеть надпись «Отпечатано в Китае». Это явление, которое называется «co-production» – совместное производство. Это формат, когда издательство-правообладатель продает права с оговоркой, что оно же выступает оператором печати.Это значит, для всех стран книги печатаются в одной типографии. Чаще всего это Китай. Но это ни в коем случае не означает плохое качество. Вся Европа работает с очень хорошими китайскими типографиями, в которых такие переплетные материалы и такая бумага, которых в России не найдешь. Так что для нас «Отпечатано в Китае» это, наоборот, очень хороший показатель.

О сотрудничестве с интернет-магазинами

Руководитель отдела допечатной подготовки издательства «Редкая птица» Юлия Боркунова:

— В наше время люди все больше и больше пользуются интернет-магазинами, поэтому мы стараемся сотрудничать с большим количеством из них. Некоторые – чаще всего, небольшие – первыми идут на контакт с нами, с крупными обычно договариваемся о встрече, представляем наш ассортимент. В целом на контакт идут хорошо, если у издательства «багаж» составляет хотя бы книг 50. Условия у всех разные. — В наше время люди все больше и больше пользуются интернет-магазинами, поэтому мы стараемся сотрудничать с большим количеством из них. Некоторые – чаще всего, небольшие – первыми идут на контакт с нами, с крупными обычно договариваемся о встрече, представляем наш ассортимент. В целом на контакт идут хорошо, если у издательства «багаж» составляет хотя бы книг 50. Условия у всех разные.

О печатной книге

Менеджер издательства «Умная бумага» Олег Кесарев:

—Печатная книга – это другая глубина знакомства и погружения в текст. Это все-таки чтение с листа, страницы, закладки. Это дополнительные тактильные ощущения. —Печатная книга – это другая глубина знакомства и погружения в текст. Это все-таки чтение с листа, страницы, закладки. Это дополнительные тактильные ощущения.

О сопутствующих направлениях бизнеса

Трейд-маркетолог издательства Clever Юлия Волкова:

— Помимо издательства у нас, например, есть собственно розница: это пять магазинов в Москве, два – в Санкт-Петербурге, по одному в Новосибирске, Ростове-на Дону и Краснодаре. Плюс с недавних пор наши книжки мы издаем и на английском языке. Это те же самые книжки, что выходят и на русском. Мы поставляем их в Америку, а оттуда они могут распространяться по другим англоговорящим странам. — Помимо издательства у нас, например, есть собственно розница: это пять магазинов в Москве, два – в Санкт-Петербурге, по одному в Новосибирске, Ростове-на Дону и Краснодаре. Плюс с недавних пор наши книжки мы издаем и на английском языке. Это те же самые книжки, что выходят и на русском. Мы поставляем их в Америку, а оттуда они могут распространяться по другим англоговорящим странам.

О философии выбора и издательского дела

Исполнительный директор издательства «КомпасГид» Наталья Эйхвальд:

— Я всегда прошу всех дать ребёнку возможность выбрать книгу самому. Даже если вам кажется, что это глупая книга, даже если вам кажется, что это книга на один вечер, даже если вам кажется, что эта книга ничему не учит. Позвольте своему ребёнку сформировать свой литературный вкус. Пусть он прочитает пять плохих книг, одну хорошую и поймёт, что хорошая книга этого стоила. Это то напутствие, которое я всегда даю взрослым, потому, что свободный выбор ребёнка – это очень ценно. Это залог того, что ваш ребёнок читает. Это, пожалуй, основное.



Напутствие тем, кто хочет заниматься книжным бизнесом, одно – не делайте этого. Если вы можете делать что-то другое – не идите в книжки. Если вы не можете делать ничего другого, то зажмурьтесь, ничего не бойтесь и гордитесь тем, что вы будете формировать литературный процесс в России.



У меня, например, смешная биография. Я увольнялась из книжек навсегда три раза с большими скандалами и обещала себе, что никогда больше не вернусь. Между книжками я открывала журналы, работала в пресс-службе музея, делала кучу всяких разных вещей, но почему-то всё равно вы беседуете со мной как с исполнительным директором «КомпасГида». И я этим очень горжусь. — Я всегда прошу всех дать ребёнку возможность выбрать книгу самому. Даже если вам кажется, что это глупая книга, даже если вам кажется, что это книга на один вечер, даже если вам кажется, что эта книга ничему не учит. Позвольте своему ребёнку сформировать свой литературный вкус. Пусть он прочитает пять плохих книг, одну хорошую и поймёт, что хорошая книга этого стоила. Это то напутствие, которое я всегда даю взрослым, потому, что свободный выбор ребёнка – это очень ценно. Это залог того, что ваш ребёнок читает. Это, пожалуй, основное.Напутствие тем, кто хочет заниматься книжным бизнесом, одно – не делайте этого. Если вы можете делать что-то другое – не идите в книжки. Если вы не можете делать ничего другого, то зажмурьтесь, ничего не бойтесь и гордитесь тем, что вы будете формировать литературный процесс в России.У меня, например, смешная биография. Я увольнялась из книжек навсегда три раза с большими скандалами и обещала себе, что никогда больше не вернусь. Между книжками я открывала журналы, работала в пресс-службе музея, делала кучу всяких разных вещей, но почему-то всё равно вы беседуете со мной как с исполнительным директором «КомпасГида». И я этим очень горжусь.

Беседовали Диана Казарян, Максим Кривов, Наталья Гинько, Надежда Бех, Мария Артеменко, Полина Рыбкина