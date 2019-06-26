Около 300 атлетов приехали в Новосибирск на чемпионат России по тяжелой атлетике

Чемпионат России по тяжелой атлетике впервые проходит в Новосибирской области. По данным правительства региона, в нем участвуют около 300 спортсменов, представляющих более 60 регионов России. Соревнования продлятся до 30 июня. Они включают в себя два упражнения: рывок и толчок. Награды будут разыграны среди мужчин и женщин в различных весовых категориях. По словам министра физической культуры и спорта Новосибирской области Сергея Ахапова, чемпионат — один из основных этапов формирования национальной команды для участия в чемпионате мира в сентябре 2019 года в Таиланде.

Илья Николаев