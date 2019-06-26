Красноярские общественники назвали дату митинга «За чистое небо»

Митинг «За чистое небо» пройдет 3 июля на Красной площади в Красноярске, говорится в сообщении его организаторов. В этот день состоится всероссийская экологическая акция протеста «Россия — не помойка».

Изначально митинг, рассчитанный на 1,5 тыс. человек, планировали провести 21 июня. Однако мэрия не согласовала митинг, объяснив свое решение тем, что все площадки заняты. После отказа организаторы обратились в суд. Центральный суд Красноярска признал незаконным отказ администрации и обязал ее разрешить провести массовое мероприятие.

Организаторы митинга составили резолюцию, которую направили губернатору Красноярского края Александру Уссу, президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Дмитрию Медведеву. В своем обращении они потребовали перевести все производство тепла в черте города на природный газ, усилить контроль за загрязнением атмосферного воздуха, установить на всех предприятиях современное очистное оборудование и запретить вырубку пригородных лесов и городских зеленых насаждений.

Юлия Сасевич