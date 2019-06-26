В федеральную собственность возвращен участок с прудом в Саратовском районе

В Саратовском районе из частной в федеральную собственность возвращен участок с прудом. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Прокурорская проверка показала, что в собственность физического лица был оформлен земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 10,7 га в Расковском муниципальном образовании, в границы которого входит водный объект – пруд в русле ручья. Право пользования земельным даст возможность правообладателю затруднить использование водного объекта, пришли к выводу в надзорном органе.

Кроме того, в соответствии с законодательством водные объекты, имеющие гидравлическую связь с другими поверхностными водами, относятся исключительно к федеральной собственности. Для устранения выявленных нарушений прокурор района обратился с иском в суд, результаты межевания земельного участка признаны недействительными, право собственности частного лица на него прекращено.

Марина Ковалева