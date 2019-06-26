Nissan могут оштрафовать на $22 млн по делу Карлоса Гона

Комиссия по контролю за сделками на фондовом рынке Японии изучает вопрос о том, чтобы наложить на корпорацию Nissan штраф в размере около $22 млн за то, что допустила финансовые махинации ее бывшего руководителя Карлоса Гона, сообщает Kyodo. Предполагается, что в годовых отчетах в период с 2011 по 2018 год он скрыл доходы на сумму около $85 млн. Его также заподозрили в использовании льгот компании в личных целях.

Чем известен Карлос Гон Читать далее

Миллиардер был арестован в Японии в ноябре 2018 года по обвинению в финансовых махинациях во время работы в Nissan. Через некоторое время он был лишен постов председателя правления в Nissan, Mitsubishi и Renault. В апреле его освободили из-под стражи и отправили под домашний арест под залог $4,5 млн.

Подробнее о деле против бывшего главы автомобильного альянса — в публикации “Ъ”.