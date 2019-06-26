Роспотребнадзор: в Новосибирске нет массовой эпидемии менингококковой инфекции

Массовой эпидемии менингококковой инфекции в Новосибирске нет. Об этом сообщила журналистам заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Лада Самойлова, ссылаясь на данные минздрава региона.

По словам представителя Роспотребнадзора, речь идет о циклическом подъеме заболеваемости. «Менингококковая инфекция имеет длительные промежутки пиковых подъемов — 20-30 лет. Комплекс противоэпидемических мероприятий проводится по месту проживания, учебы, работы заболевших. Под медицинским наблюдением остается 12 человек. Ситуация находится на контроле»,— сказала Лада Самойлова.

Как отметила главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова, сегодня проводится вакцинация заболевших и контактных с ними людей, вакцины есть в достаточном количестве.

По данным минздрава, инфекция передается воздушно-капельным путем. Основные симптомы — слабость, тошнота, сильнейшая головная боль, сыпь на нижних конечностях и ягодицах и другие.

Оксана Павлова