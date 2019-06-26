Саудовская коалиция перехватила беспилотник хуситов

Представители возглавляемой Саудовской Аравией коалиции сообщили о сбитом беспилотнике, запущенном йеменскими повстанцами-хуситами движения «Ансар Аллах», сообщает телеканал «Аль-Арабия». Инцидент произошел в районе города Хамис-Мушайт на юго-западе страны. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее Совет министров Саудовской Аравии заявил, что поддерживаемое Ираном ополчение хуситов нарушает международное гуманитарное право, запуская баллистические ракеты и беспилотники для поражения мирных жителей в Саудовской Аравии. Нападения ополченцев представляют реальную угрозу региональной и международной безопасности.

Конфликт в Йемене начался в 2014 году, с одной стороны выступают повстанцы-хуситы движения «Ансар Аллах», с другой — йеменское правительство, к которому в 2015 году присоединилась арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией. Арабская коалиция и «Ансар Аллах» регулярно обмениваются авиаударами.