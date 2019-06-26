Парламент Алтайского края будет согласовывать министров экономического блока

Депутаты заксобрания Алтайского края приняли на сессии в среду законопроект, дающий депутатскому корпусу право согласовывать кандидатуры министров финансов и экономического развития перед назначением. Решение поддержали 65 депутатов, один высказался против.

Законопроект, расширяющие полномочия регионального парламента, внес губернатор Виктор Томенко. Он касается согласования депутатским корпусом министров экономического развития и финансов, совмещающих должности с вице-премьерской. По законопроекту губернатор сможет направлять кандидатуры на рассмотрение депутатов на ближайшей сессии. Если они не сделают это, глава региона вправе назначить министров без согласия депутатов.

До этого законопроект был принят в первом чтении на апрельской сессии. Но еще в октябре 2018 года после избрания на должность губернатора Виктор Томенко назначил министром экономического развития Павла Дитятева. В апреле 2019 года, пока законопроект находился на рассмотрении, господин Томенко подписал распоряжение о назначении на должность министра финансов Данила Ситникова. Таким образом оба министра уже назначены до принятия законопроекта.

Подробнее о губернаторском законопроекте — в материале “Ъ-Сибирь” «Полномочия следующего раза»

Юлия Сасевич