Конституцию России покажут в ЕСПЧ

Активист «Открытой России» Дмитрий Егоров пожаловался в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), штаб-квартира которого находится в Страсбурге. В декабре прошлого года он провел одиночный пикет у здания Госсовета Татарстана, положив картонный болт на макет Конституции России. Господина Егорова арестовали на 12 суток: в спецприемнике он провел все новогодние каникулы. Активиста наказали «за факт проявления оппозиционного мнения», считает его защита.



О том, что Дмитрий Егоров подал жалобу в ЕСПЧ, “Ъ” сообщила юрист «Правозащиты Открытки» Эльза Нисанбекова, которая готовила жалобу. Она считает, что российские власти нарушили сразу несколько статей Европейской конвенции по правам человека: ст. 5 (право на свободу и личную неприкосновенность), ст. 6 (право на справедливое судебное разбирательство), ст. 10 (свобода выражения мнения), ст. 11 (свобода собрании и объединении) и ст. 18 (пределы использования ограничении в отношении прав).

В заявлении говорится, что 12 декабря 2018 года в День Конституции России господин Егоров вышел на пикет к зданию Госсовета Татарстана. Он установил «инсталляцию в виде макета обложки Конституции, на который был положен картонный болт». Сам он стоял рядом и держал плакат со словами «Депутаты, не надо так». В социальных сетях акция получила название «Хватит класть болт на нашу Конституцию».

А 27 декабря Дмитрия Егорова задержали «с применением физической силы» и доставили в казанский отдел полиции «Вишневский», сказано в жалобе. В отношении активиста составили протокол по ч. 8. ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения публичного мероприятия). Господина Егорова обвинили в проведении несанкционированного одиночного пикета с использованием быстровозводимой сборно-разборной конструкции. В полиции посчитали, что активист был обязан получить разрешение местных властей на проведение акции.

Активист провел ночь в отделе, а на следующий день полицейские доставили его в Вахитовский райсуд, где ему назначили 12 суток ареста. Активист не смог обжаловать наказание в Верховном суде республики. В итоге Новый год и Рождество Дмитрий Егоров провел в спецприемнике.

Эльза Нисанбекова считает, что господина Егорова незаконно признали виновным в нарушении законодательства о публичных мероприятиях. «Он выражал свое художественное и политическое мнение. Само по себе размещение картонных изображений Конституции и болта не может считаться публичным мероприятием, требующим согласования с исполнительным комитетом»,— говорится в заявлении. Госпожа Нисанбекова добавляет, что фактически активиста арестовали на 12 суток «за выражение мнения»: «За несколько минут участия в пикете его лишили Нового года и Рождества». При этом юрист напомнила, что одиночные пикеты не требуют согласования. Также она отметила, что в судебном заседании не участвовал прокурор, активисту не дали времени ознакомиться с материалами дела. «Сотрудники полиции не преследовали цели охраны правопорядка и общественной безопасности. Егорова привлекли к ответственности только за сам факт проявления оппозиционного мнения»,— сказала “Ъ” госпожа Нисанбекова.

Это уже четвертая жалоба Дмитрия Егорова в ЕСПЧ. Ранее он обратился в Страсбург в связи с арестом за другую акцию возле Госсовета республики. В октябре в сквере напротив были установлены картонные надгробия с надписями «Правосудие», «Свободные выборы», «Свобода собраний», «Независимая пресса», «Свобода слова», «Чистый воздух», «Конституция» и «Отечественная космонавтика». В «Открытой России» сообщали, что акцию организовали казанские участники движения совместно с активистами «Бессрочки». Суд признал господина Егорова организатором несогласованной акции и назначил ему семь суток ареста.

Кроме того, в прошлом году активист был оштрафован на 10 тыс. руб. за участие в «прогулке оппозиции» 5 мая по улице Баумана в Казани. По этому поводу жалоба также подана в ЕСПЧ. Также господин Егоров пожаловался на штраф за сотрудничество с нежелательной организацией (ст. 20.33 КоАП РФ). По этой статье активиста привлекали дважды, и теперь ему может грозить уголовная ответственность. По информации “Ъ”, сейчас господин Егоров уехал из России.

Кирилл Антонов