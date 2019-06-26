КПРФ пригрозила членам комиссий

Как стало известно “Ъ”, КПРФ в Татарстане подготовила обращение в адрес местных администраций и членов избирательных комиссий, предупредив их об уголовной ответственности за «подтасовку результатов голосования» на выборах в Госсовет. Коммунисты заявляют, что уже сейчас в районах на их кандидатов «оказывают давление». Эксперты полагают, что обращение в первую очередь направлено электорату КПРФ, который должен «сплотиться». Представители коммунистов в избиркомах часто сами зависимы от местных властей, напоминают в движении «Голос».



Обращение к членам избирательных комиссий и руководителям муниципальных образований принято от имени делегатов конференции татарстанского отделения КПРФ, на которой были выдвинуты кандидаты на выборы в Госсовет республики. «Руководители Республики Татарстан, главы районов, руководители предприятий и организаций! Не призывайте своих подчиненных, под угрозой или за вознаграждение, добиваться нужных вам показателей, приписывая голоса, искажая волеизъявление избирателей. Не будьте заказчиком преступления»,— говорится в документе. Коммунисты также напоминают, что на членах избирательных комиссий «лежит основная ответственность за правдивое отображение результатов выборов в протоколах по итогам голосования». «За нарушения выборного законодательства вас могут привлечь как к административной, так и к уголовной ответственности»,— предупреждают авторы обращения.

В КПРФ полагают, что смогут получить высокий результат на выборах в Госсовет, поскольку «стремительно меняется обстановка и настроения людей»: «У нас огромная разница в доходах у богатых и бедных, большие ставки по банковским кредитам, что делает производство невыгодным, нет перспектив для молодежи, огромная коррупция, слабое здравоохранение и образование, низкая продолжительность жизни». Коммунисты заявляют, что не намерены «“дарить” голоса» своим оппонентам: «Мы поставили для себя задачу провести параллельный подсчет голосов и эту задачу выполним. Это позволит нам выявить места подтасовки результатов голосования и добиться неотвратимости наказания лиц, виновных в этих преступлениях». Партийцы призывают членов избиркомов «придерживаться основных принципов цивилизованных стран: это главенство закона и равенство всех перед законом». «Однако есть силы, верные известному принципу: “Не важно, за кого проголосуют, важно, как посчитают результаты голосования”»,— отмечают они.

Первый секретарь рескома КПРФ Хафиз Миргалимов сообщил “Ъ”, что в районах Татарстана «уже есть факты давления на кандидатов», однако конкретные случаи называть он не стал. «Мы поэтому и приняли обращение, чтобы предупредить, что нельзя нарушать закон. Недопустимо, чтобы главы, члены комиссий влияли на результаты выборов». Господин Миргалимов подчеркнул, что обращение направят в ЦИК Татарстана и во все районы республики: «Мы полагаем, что на выборах будет задействован административный ресурс. С августа 1991 года где он не применялся?»

Напомним, выборы в Госсовет Татарстана назначены на 8 сентября. 50 депутатов из 100 будут избираться по партийным спискам, столько же в одномандатных округах. Список КПРФ возглавили действующие депутаты Хафиз Миргалимов, Артем Прокофьев и Александр Комисаров. Потенциально «проходные» позиции получили предприниматели Николай Атласов и Фадбир Сафин. На предыдущих выборах в Госсовет в 2014 году КПРФ смогла получить лишь 5,5%. Партия проиграла во всех округах. Коммунисты тогда заявили, что им удалось зафиксировать ряд нарушений на выборах, однако в суд обращаться не стали.

Профессор Казанского национального исследовательского технологического университета, политолог Сергей Сергеев считает, что КПРФ в Татарстане пытается таким образом мобилизовать свой электорат: «На первый взгляд, это призыв в пустоту. Но это политическое заявление обращено не столько к членам комиссий, сколько к сторонникам компартии». Эксперт считает, что КПРФ призывает сторонников сплотиться: «Нас готовы обидеть, ущемить. У нас готовы отнять голоса». Он полагает, что обращение сможет повысить активность представителей партии на избирательных участках.

«Этим обращением партия лишний раз напоминает о себе. Если КПРФ будет фиксировать нарушения, обращаться в суды, требовать отмены итогов выборов на конкретных участках — это хорошо»,— говорит татарстанский координатор движения в защиту прав избирателей «Голос» Михаил Тихонов. Однако, по его словам, в последние годы представители КПРФ не так активны на избирательных участках: «Во многих комиссиях они зависят от администраций. Я помню, как по итогам выборов в Госдуму Миргалимов сам возмущался, что на десятках участков, где были члены комиссий от КПРФ, не оказалось ни одного голоса за коммунистов». Вместе с тем господин Тихонов рассчитывает, что «ситуация с выборами в Татарстане улучшится». «ЦИК Татарстана провел трехмодульное обучение членов комиссий, введено приложение “Мобильный избиратель”. Не хотелось бы, чтобы это все было насмарку и местные администрации продолжали давить на избирательные комиссии»,— заключил он.

В ЦИК Татарстана получить комментарий вчера не удалось. По информации “Ъ”, региональный избирком обращение коммунистов пока не получил.

Кирилл Антонов